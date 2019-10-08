استئنافية بني ملال ترفع عقوبة مغتصب قاصر إلى 4 سنوات 

قضت محكمة الإستئناف ببني ملال، مساء اليوم الإثنين، بالسجن النافد في حق عشريني هتك عرض طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، من دوار سيدي شنان اقليم الفقيه بن صالح.

ورفعت محكمة الإستئناف ببني ملال العقوبة السجنية في حق المتهم إلى 4 سنوات سجنا، بعد أن حكم ابتدائيا ب 3 سنوات بتهمة هتك عرض قاصر، باستعمال العنف بواسطة سلاح أبيض.

وقال سعيد والد الضحية ل “اليوم24″، إن الشاب من المنطقة قام باستدراج ابنه الذي لا يتجاوز 10 سنوات، وعمل على هتك عرضه بشكل وحشي ولا يمث الآدمية بصلة، معتبرا أن الحكم جد مخفف في حق مغتصب إبنه.

وأضاف المتحذث ذاته، أنه يشعر بالحكرة، بسبب هذا الحادث الذي تسبب لهم في الكثير من الضرر النفس، وصل الى أن ابنه “مبقاش قاد يهز راسو فالمدرسة” حسب تعبيره.