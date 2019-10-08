“سوق لحد” يحترق.. ألسنة اللهب تأتي على أكبر سوق متلاشيات في أكادير

اندلع حريق مهول، مساء اليوم الاثنين، بسوق المتلاشيات، في سوق الأحد في أكادير، ما أثار حالة من الاستنفار والهلع وسط السكان.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الحريق الذي اندلع قبل لحظات، تسبب في خسائر مادية جسيمة في سوق المتلاشيات.

وأفادت المصادر ذاتها، أنه لحد الساعة لم تسجل خسائر في الأرواح، إضافة إلى أنه لم يعرف بعد أسباب الحريق، لكن البعض، رجح أن يكون حارس السوق تخلص من سيجارة تسببت في اندلاع الحريق، خاصة وأنه يستعمل بعض المواد القابلة لاشتعال.

هذا، وحلت عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، محاولة محاصرة النيران، إضافة إلى السلطات المختصة.