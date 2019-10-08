مسؤول أمريكي: قرار ترامب بشأن قواتنا بسوريا لا يمثل انسحابا

أكد مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، الثلاثاء، أن قرار الرئيس دونالد ترامب إعادة نشر القوات لا يمثل انسحابا أمريكيا من سوريا.

وقال المسؤول للصحفيين عبر الهاتف إن الجنود الأمريكيين الخمسين الموجودين في المنطقة التي تستهدفها تركيا سينتشرون في أماكن أخرى في سوريا.

وأشار إلى أن تركيا لم تشرع "حتى الآن" على ما يبدو في توغلها المتوقع بشمال شرق سوريا.

يأتي ذلك فيما أعلنت تركيا، عبر وزارة دفاعها، أنها أكملت كل الاستعدادات لعملية عسكرية في سوريا.

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وكانت وكالة الأنباء الرسمية السورية قد قالت، مساء الإثنين، إن قوات الجيش التركي هاجمت قرية تل طويل بريف محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هدد، السبت الماضي، بأن بلاده ستنفذ عملية عسكرية جوية وبرية شرقي الفرات في سوريا.

وأعلن البيت الأبيض، الإثنين، أن الولايات المتحدة لن تشارك أو تدعم العملية العسكرية التي تقوم بها تركيا شمالي سوريا.

وقال إن فرنسا وألمانيا وعدة دول أوروبية رفضت طلب الولايات المتحدة بتسلم رعاياها من مقاتلي "داعش"، مضيفا: "واشنطن لن تكون مسؤولة عن تكلفة احتجاز مقاتلي داعش الأجانب".

يذكر أنه في 18 مارس/آذار 2018 احتلت القوات التركية والفصائل المسلحة التابعة لها منطقة عفرين السورية، إثر عملية عسكرية أطلق عليها أردوغان اسم "غصن الزيتون"، ونفذتها في يناير/كانون الثاني 2018.