الان تتابع ترامب: أنفقنا ما يزيد عن 2.3 مليار دولار على المعركة ضد داعش والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه ليس متحيزا لأحد بقرار سحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا.
وأضاف خلال كلمة له: “أبلغت أردوغان بعدم السماح بإصابة أى جندى أمريكى، وأنه حال حدوثه ستكون هناك مشكلة كبيرة”، مستطرداً: “لن نقبل بإعادة 50 أو 60 ألف متطرف من سوريا إلى جوانتانامو”.
وتابع ترامب: “لدينا 50 جنديا فقط فى مناطق شمال سوريا”، مردفاً: “نرغب بإعادة قواتنا إلى موطنهم وتم انتخابى على هذا الأساس”.
واستطردالرئيس الأمريكي: “أنفقنا ما يزيد عن 2.3 مليار دولار على المعركة ضد داعش”، مردفاً: “لسنا رجال شرطة ولن نحمى المنطقة هناك”.
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