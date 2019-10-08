مهددا بعواقب جسيمة.. ترامب يحذر أردوغان من إصابة أي جندي أمريكي

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

كتب الخليج 365

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، عن قرار سحب قواته من شمالي شرق سوريا، قائلًا: "لست متحيزا لأحد بقرار سحب القوات الأمريكية".



وأوضح ترامب، خلال مؤتمر صحفي، أن الولايات المتحدة تعمل على إعادة قواتها للوطن مرة أخرى، منتقدا التدخلات الأمريكية السابقة في الكثير من الحروب والأزمات.

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وأكد الرئيس الأمريكي أن سياسة التدخل في الحروب يريد أن ينهيها نظرا للأموال الطائلة التي تصرف في تلك النزعات، وتابع قائلا: "لست مستعدا لأن أبقي قوات عسكرية في الشرق الأوسط لثماني سنوات أخرى".

وحذر الرئيس الأمريكي نظيره التركي رجب طيب أردوغان من السماح بإصابة أي جندي أمريكي في سوريا، مؤكدا أنه ستكون هناك عواقب وخيمة إذا حدث ذلك.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة نجحت في هزيمة تنظيم داعش الإرهابي بشكل سريع بفضل كفاءة القوات الأمريكية.