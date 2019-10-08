شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: تركيا لم تبدأ هجومها في سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الوكالات (واشنطن) قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية اليوم (الإثنين) أن تركيا لم تشرع «حتى الآن» على ما يبدو في توغلها المتوقع بشمال شرق سورية. وقال المسؤول للصحفيين عبر الهاتف إن الجنود الأمريكيين الخمسين الموجودين في المنطقة التي تستهدفها تركيا سينتشرون في أماكن أخرى في سورية. وأضاف أن قرار الرئيس دونالد ترمب إعادة نشر القوات لا يمثل انسحاباً أمريكياً من سورية.

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية اليوم (الإثنين) أن تركيا لم تشرع «حتى الآن» على ما يبدو في توغلها المتوقع بشمال شرق سورية. وقال المسؤول للصحفيين عبر الهاتف إن الجنود الأمريكيين الخمسين الموجودين في المنطقة التي تستهدفها تركيا سينتشرون في أماكن أخرى في سورية. وأضاف أن قرار الرئيس دونالد ترمب إعادة نشر القوات لا يمثل انسحاباً أمريكياً من سورية.

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