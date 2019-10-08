شكرا لقرائتكم مسؤول أميركي: قرار ترمب سحب القوات لا يمثل انسحابا من سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول أميركي كبير إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب سحب القوات لا يمثل انسحابا من سوريا.

وأفاد المصدر بأنه لن يكون هناك انسحاب من سوريا وأن مابين 50 إلى 100 جندي سيعاد نشرهم داخل سوريا.

وقبل ذلك أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لا تؤيد العملية العسكرية التركية في سوريا، وأنه أوضح للأتراك بأنه لا يجب أن يراق دم أي أميركي في أي عمليات عسكرية.

وأكد البيت الأبيض أن تركيا ستكون مسؤولة عن أمن المدنيين وعن تقديم أي مساعدات إنسانية.