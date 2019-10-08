لفت مستشار رئيس ​الحكومة​ الوزير السابق ​​غطاس خوري​ في حديث تلفزيوني إلى "إنني لا أعلم مصدر الكلام أن لا "سيدر" وهناك اهتمام فرنسي جدي لتفعيل "سيدر" والعمل جار لتنفيذ خطوات عملية لـ"سيدر".

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كانت هذه تفاصيل خبر خوري: لا أعلم مصدر الكلام أن لا "سيدر" لان هناك اهتماما فرنسيا جديا بالموضوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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