أكدت وزير الداخلية ​ريا الحسن​ "أننا تطرقنا والمسؤولين الإماراتيين الى موضوع رفع الحظر عن الرعايات الاماراتيين من الذهاب الى ​لبنان​"، مشيرةً الى "اننا نعمل على تبديد المخاوف الاماراتية".

وفي حديث تلفزيوني لها، اوضحت الحسن ان "هناك نية جدية لاحظناها لدى الإماراتيين لرفع الحظر ومساعدة لبنان من خلال التعاون الاقتصادي".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحسن: هناك نية جدية لدى الامارتيين بمساعدة لبنان من خلال التعاون الاقتصادي ورفع الحظر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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