أبو فاعور: هناك اهتمام إماراتي بقطاعات عدة في لبنان منها قطاع النفط

أكّد وزير الصناعة ​وائل أبو فاعور​، في تصريح تلفزيوني، أنّ "هناك اهتمامًا لدى الجانب الإماراتي بقطاعات عدّة في ​لبنان​، منها قطاع النفط".

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