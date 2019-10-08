غطاس خوري: لبنان لن يؤيد أي هجوم سياسي على دول الخليج

أكّد مستشار رئيس ​الحكومة​ ​غطاس خوري​، في تصريح تلفزيوني، أن "​لبنان​ لن يكون جزءًا من أي مؤامرة على ​الأمن​ العربي ولن يؤيد أي هجوم سياسي على ​دول الخليج​"، موضحًا أن "لبنان يمر بأزمة اقتصادية حادة والمعالجات تبدأ في الداخل".

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