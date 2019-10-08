البيت الأبيض: أوضحنا للأتراك بأنه لا يجب أن يراق دم أي أميركي في أي عمليات عسكرية

أعلن ​البيت الأبيض​ أن "​الولايات المتحدة​ لا تؤيد العملية العسكرية التركية في ​سوريا​"، مشيراً الى "أننا أوضحنا للأتراك بأنه لا يجب أن يراق دم أي أميركي في أي عمليات عسكرية".

ولفت البيت الأبيض الى أن "​تركيا​ ستكون مسؤولة عن أمن المدنيين وعن تقديم أي ​مساعدات​ إنسانية".

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