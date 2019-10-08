زاخاروفا: ترامب أول رئيس أميركي لا يخجل من تسمية الأمور التي كان يقوم بها أسلافه

علقت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الروسية​، ​ماريا زاخاروفا​ في تصريح لها على أحد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ على تهديدات الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بتدمير ال​اقتصاد​ التركي، مؤكدةً أن "هذا هو أول رئيس أميركي لا يخجل من تسمية الأمور التي كان يقوم بها أسلافه، بأسمائها".

وكان ترامب قد هدد بـ "تدمير اقتصاد ​تركيا​ كليا" في حال قامت بأي شيء سيعتبره "تجاوزا للحدود"، أثناء عمليتها العسكرية بشمال شرقي ​سوريا​.

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