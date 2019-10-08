قصف واقتحام 6 قنوات إعلامية لتغطيتها التظاهرات في العراق

أكد رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية، هادي جلو مرعي، "استهداف 6 قنوات فضائية محلية وعربية بقصف ​صاروخ​ي، وهجمات، وتهديدات وإغلاق، على يد مسلحين مجهولين".

وأوضح مرعي، تعرض مقر قناة "​الفرات​" الفضائية لقصف بصاروخ سقط في الباحة الخلفية للقناة في منطقة الكرادة، وسط ​بغداد​.

ولفت الى أن المرصد زار قناة "الفرات" يوم أمس واطلع على ما نجم من خسائر إثر الصاروخ إذ تسبب بأضرار بعدد من سيارات القناة، والمعدات الصحفية.

وأشار الى أنه تعرض مقر قناة "دجلة" الفضائية في بغداد، للاقتحام من قبل مسلحين مجهولين عبثوا بمحتوياتها وتعطيل بثها.

وأكد مرعي تلقي قنوات "nrt"عربية، و"الرشيد"، و"العربية"، و"العربية الحدث"، تهديدات.

وأوضح أن "القنوات التي تم تهديدها واستهدافها، اتهمت بأنها كانت مساندة ومحرضة على التظاهر، وبعضها تبنت خطابا تحريضيا عاليا على حد الاهتمام، وبعض القنوات ربما ذكرت رموز سياسية أو دينية أو جهات نافذة في البلد لذلك تعرضت لهكذا تهديد".

وعن هوية الجهات المنفذة للهجمات التي استهدفت القنوات الإعلامية، ألمح مرعي، إلى أن "التحقيقات تفيد بأن هذه الجهات من غير ​الحكومة​، وربما يكون المسلحون المنفذون من جهات متنفذة، ولها مصالح في الوضع العراقي السائد، ولا تخدمها التظاهرات، ومن يساندها، ويحرض على التظاهر".

ولفت رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية في ختام حديثة، ذاكرا القرار بإيقاف قناة "الحرة" لـ90 يوما، ب​عقوبات​ من هيئة الإعلام و​الاتصالات​، بسبب ​تقرير​ بثته القناة المذكورة، عن فساد في المؤسسة الدينية خصوصا في الدوائر التابعة للعتبات الشيعية في محافظتي النجف، و​كربلاء​، والتي أعد تقريرها مسيئا، وإثره صدرت العقوبة.