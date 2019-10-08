أكد مسؤول اميركي رفيع لوكالة "​رويترز​" أنه "سيتم إعادة نشر 50 من ​القوات الأميركية​ فى أماكن أخرى ب​سوريا​"، مشيراً الى "اننا لم نعط أي ضوء أخضر ل​تركيا​ للتدخل في شمال سوريا ونسعى فقط لحماية جنودنا".

ولفت المسؤول الى "أننا أوضحنا للأتراك أن ​واشنطن​ لا تدعم ولن تشارك في أي عملية في شمال سوريا"، لافتاً الى "اننا لسنا في موقع للدخول في مواجهة مع تركيا في ما يتعلق بقراراتها بشأن سوريا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أميركي: سيتم إعادة نشر 50 من القوات الأميركية فى أماكن أخرى بسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.