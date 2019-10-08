شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. المعارضة التركية: الفقراء يموتون جوعا وحاشية أردوغان معفاة من الضرائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضح زعيم المعارضة التركية، كمال كيليتشدار أوغلو، إقدام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على إعفاء حاشيته من دفع الضرائب بينما يتم جمعها من أصحاب الأجور المتدنية.

وبحسب فيديو نشرته المعارضة التركية، قال زعيم المعارضة التركية: "كم الحد الأدنى من الأجور؟.. ألفان و20 ليرة ..وخط الجوع؟ ألفان و59 ليرة تركية، فجميع الذين يتقاضون الحد الأدنى يظلون تحت خط الجوع".

وتابع كمال كيليتشدار أوغلو: اعتبارًا من الشهر المقبل سيزداد الفقر بسبب الضرائب التى يتم اقتطاعها من متقاضي الحد الأدنى من الأجورفى الأشهر المقبلة.

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واستطرد كمال كيليتشدار أوغلو:"حسنًا والنقود التى تُعطى لمستشارى رئيس الجمهورية تُعطى لهم أموال العالم ويُعطى لهم على الأقل 5 أضعاف الحد الأدنى من الأجور ولكن يقال إن الضرائب لن تقتطع منهم لماذا؟، لأنهم يعملون فى القصر الرئاسى، حيث يدفع متقاضو الحد الأدنى من الأجور الضريبة".

وقال زعيم المعارضة التركية: "ستُعطى الضريبة بمعدل زائد ولكن لن يتم المساس بالسادة الذين فى القصر الرئاسي لأن مجتمع القصر الرئاسي له ميزات معينة ليست سوى للذين يعملون فى القصر الرئاسى".