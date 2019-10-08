شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب سعودى: الإخوان جماعة لا تأتى بخير.. إذا عاهدت نكثت وإذا خاصمت فجرت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضح الكاتب السعودى، فهد ديباجى، مخطط قنوات الإخوان التحريضية التى تبث من تركيا ومؤامراتهم ضد السوريين بعد الانسحاب الأمريكى من منطقة شرق الفرات.

قال الكاتب السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر":"سعادة غير مسبوقة للإخوان وقنواتهم بانسحاب الأمريكان من منطقة شرق الفرات".

وتابع فهد ديباجى:" عداوة الإخوان للأكراد لا يوجد ما يبررها سوى أنهم في تحالف شيطاني مع نظام الملالي للقضاء والتخلص منهم".

وتابع فهد ديباجى:" إذا سلك الإخوان و قنواتهم طريقا ، اسلكوا طريقا غيره، هم قوم لا يأتون بخير، شرهم أقرب من خيرهم ، وخبثهم ومكرهم وكذبهم أكثر من صدقهم ، إذا عاهدوا نكثوا، و إذا خاصموا فجروا".

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