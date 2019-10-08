شكرا لقرائتكم خبر عن داعية أزهرى يرد على تهنئة حلفاء الإخوان لقتلة السادات: السيسى أنقذ مصر منهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت التهنئة التى وجهها محمد الصغير، أحد حلفاء الإخوان الهارب فى تركيا، لعبود الزمر أحد قتلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات وهو عبود الزمر حالة جدل واسعة ، خاصة أنها كشفت فجور الإخوان وحلفائها، فكيف يهنئون من تورط فى قتل بطل حرب 6 أكتوبر.

وعلق الشيخ أحمد البهى، الداعية الأزهرى على تهنئة محمد الصغير لعبود الزمر بحرب أكتوبر، قائلاً فى تدوينة له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك":"تحية من القلب للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي طهر مصر من هذه النجاسات ونحن ندفع ثمن التطهير "

وأضاف الداعية الأزهرى:"صاحب هذا البوست هو محمد الصغير وهو عضو مجلس الشعب السابق وكان مدير عام المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف أيام مرسي وحالياً هو قائماً ونائماً وآكلاً وشارباً في قنوات الإخوان".

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