شكرا لقرائتكم خبر عن "مغرد سعودى ": انتحار الطفل السورى يؤكد سوء الأوضاع فى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

علق رجل الأعمال والناشط السعودي، منذر آل الشيخ مبارك، على إقدام طفل على الانتحار فى تركيا، بعد تعرضه لعنصرية، مشيراً إلى أن هذه الواقعة تؤكد مدى سوء الأوضاع فى أنقرة.

وقال منذر آل الشيخ مبارك، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر":" هذا الطفل هناك في شعبه من يرفع صورة أردوغان ويقاتل بدل أهله تحت راية تركيا".

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وتابع منذر الشيخ مبارك:"لم أر أحقر ولا أنذل من عربي ينبطح للترك أو الفرس مثل هؤلاء حتى بيت الشعر (قوم إذا مس النعال) لا يصف حالهم".

وكان موقع العربية ذكر أن طفلاً (9 سنوات) انتحر شنقاً فى ولاية كوجالي التركية بعدما واجه رفضاً اجتماعياً في مدرسته لكونه سورياً.