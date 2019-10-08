"تمور الوادي الجديد ورسوم الخروج".. المزارع يعاني والمحافظ يتدخل

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

يعتبر أبناء الواحات في الوادي الجديد التمر محصولًا استراتيجيًا، نظرا لأنه المحصول الرئيسي لأبناء المحافظة ويشكل 90% من الغطاء النباتي بها، وسجلت أعداد أشجار النخيل حوالي 2278650 شجرة، بواقع 1685566 نخلة مثمرة، 527507 شجرة غير مثمرة، بينما أشجار النخيل الذكور 65577 شجرة، وتمتلك المحافظة أكثر من 52 مصنعًا ووحدة تعبئة وتغليف التمر على مستوى المراكز الإدارية الخمسة حسب أخر إحصائية في شهر سبتمبر الماضي لمديرية الزراعة.

"الخليج 365" رصد أهم الأنواع الموجودة في المحافظة، والسبب وراء قرار تخفيض رسوم خروج التمور خارج المحافظة، وكذلك طلبات المزارعين والتجار لتطوير المنظومة.

وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، الدكتور مجد المرسي، أكد أن الوادي الجديد من أكثر المناطق في الشرق الأوسط امتلاكًا لثروة النخيل، على مساحة 23 ألف فدان، كما تنتج سنويًا ما يقارب من 65 إلى 70 ألف طن من أصناف البلح المتنوعة والتي يغلب عليها الصنف السيوي أو"الصعيدي"، ومنها ما يباع محليًا وما يصدر للخارج على الصعيد العربي والآسيوي والأوروبي، وذلك على حسب الحاجة والطلب والجودة.

يضيف المرسي، أن هناك من الأنواع المستحدثة التي جرى إدخالها، وبدأت في الإنتاج ومنها "البارحي والمجدول والسلطاني"، بينما البلح الصعيدي يمثل 90% من البلح المزروع بالواحات، وينتشر على مستوى المحافظة على مساحات كبيرة وهو النوع الشائع والمحبب للمزارعين وذلك لسهولة زراعته وتوفر الفسائل الخاص به.

من جانبه يؤكد الدكتور محسن عبد الوهاب، أستاذ بحوث زراعية، ومدير فرع أكاديمية البحث العلمي بالوادي الجديد، أن أصناف البلح بالمحافظة جري تسجيلها بشكل علمي في بداية عام 1990 من خلال وفد علمي من جامعة أسيوط والذي نشر بحثًا علميًا يؤكد فيه أن الوادي الجديد بها 26 نوعًا من البلح تنوعت ما بين الجاف والنصف جاف والرطب بينما يشتهر حوالي 7 إلى 10 أصناف بين المواطنين والسوق التجاري.

أضاف "محسن"، أن عدم رضاء مزارع المحافظة على سعر بلح المحافظة هذا العام من النوع السيوي خاصة، جاء بسبب اتفاق أصحاب المصانع على تحديد سعر معين، إضافة إلى أن مصنع المحافظة الحكومي الرسمي من لائحته الأساسية مساندة الفلاح وخلق نوع من التوازن بين المنتج والمزارع والتاجر بما يحقق في المقام الأول مصلحة المزارع.

وأشار إلى أن عملية تعبئة البلح، تطورت خلال السنوات الأخيرة؛ حيث كان يتم تخزينها في أجولة ثم انتقلت إلى مرحلة الصناديق البلاستيكية، لكن في السنوات الأخيرة اتجه بعض الفلاحون إلى إنشاء ثلاجات لحفظ البلح، وهي عبارة عن حجرات محكمة الإغلاق وبها جهاز تكييف لضمان حفظ التمور وتبخيرها ضد الحشرات أو التلف.

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وقال إن السيوي هو أكثر الأنواع انتشارًا لسهولة زراعته وتواف فسائله، وسهولة تسويقه، أما الأنواع الأخرى فمنها "الفالق"، وهو يغرس بغرض الأكل فقط، ولا يوجد بكثرة في المزارع نظرا لأنه لا يباع محليا ولا يتم تصديره للخارج، لذلك لا يهتم به المزارعين، ويبلغ سعر الكيلو منه 15-20 جنيها، ونوع "الحجازي أو الحمراوي"، وهو من الأنواع المحببة أيضًا لدى المزارعين، وهو بلح أحمر اللون، وبه كمية كبيرة من السكريات، ولا يوجد منه أعداد كبيرة في الواحات، نظرًا لأنه سريع التلف فور جمعه، ولا يتحمل النقل أو التخزين ولا يدخل في الصناعات، ويبلغ سعره 20-25 جنيها.

وقال محسن، إن من الأنواع المشهور أيضا "المنتور"، يأخذ اللون الأصفر أو الأحمر، وينمو بكثرة دون غرس "فسائل" ويتراوح سعره من 5 إلى 10 جنيهات، لأنه غير مطلوب محليا أو دوليا ولا يدخل في صناعات، كما أن بعض المزارعين يفضلون قطع أشجاره لعدم جدواه الاقتصادية، ثم نوع "التمر" من أصناف البلح ذي القيمة الغذائية والاقتصادية العالية بالواحات، ويبلغ سعر الكيلو من 30 لــ50 جنيها على حسب جودة وحجم البلحة، وهناك مناطق بعينها تقوم بزراعة بلح التمر خاصة بمركز الداخلة.

وقال إن من الأصناف أيضا التي تشتهر في الوادي الجديد، هي "البرحي"، من أنواع البلح التي أدخلت زراعتها حديثا للوحات ويبلغ سعر الكيلو 30 جنيها، وهناك مساحات كبيرة منه مزروعة بالشركات الاستثمارية بمنطقة شرق العوينات وهو من الأنواع التي تصدر للخارج وتحقق عائدا كبيرا بجانب البلح السيوي، وصنف "المجدول" من أغلى أنواع البلح حيث يبلغ سعر الكيلو منه 80 جنيها، بسبب الطلب المتزايد عليه في الخارج، فضلا عن جودته بالأراضي الصحراوية، وبالرغم من سعره المرتفع إلا أن المساحات المزروعة منه قليلة نظرا لأنه يحتاج لعناية كبيرة.

وأشار إلى، أنه من الأصناف التي تزرع بالوادي الجديد، "العنبرة أو الملوك"، ويعتبر من أغلى أنواع التمور وهو سعودي الأصل، ويطلق عليه اسم تمر الملوك نظرًا لغلاء سعره، ويشتهر هذا النوع بحجمه الكبير الذي يشبه المستطيل، وكذلك صغر نواته ويتميز بلونه الأحمر ويتراوح سعره من 80 جنيها لــ100 جنيه للكيلو، وصنف "الصقعي" من الأصناف السعودية التي دخلت الواحات حديثًا وأهم ما يميزه هو تداخل لونين في نفس الثمرة وهما اللونين الأحمر والأصفر، فالبلحة لونها أحمر ومن الرأس لونها أصفر أو ذهبي وغير متوفر له سعر حتى الآن نظرا لقلته.

يضيف مدحت إسماعيل عبد ربه، مزارع من الخارجة، أن سعر البلح هذا العام ظالم للفلاح في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء وكل الخدمات الزراعية، وأسعار تقنين الأراضي وكذلك إيجارات الأراضي وتكاليف تجهيز الأرض، ومع ذلك فرضت المحافظة منذ سنوات رسوم تصاريح على خروج البلح للمحافظات الأخرى ووصلت هذا العام إلى 600 جنيه على الطن الواحد، الأمر الذي كبل التجار وحجم عدد كبير عن شراء محصول البلح في ظل ارتفاع الإنتاجيات وعدم قدرة مجمع التمور الحكومي أو مصانع الجمعية الزراعية على شراء جميع الكميات.

ويقول محمود إبراهيم، مزارع من الخارجة، إن سعر البلح هذا الموسم من 7-9 جنيها بينما كان العام الماضي 17 جنيهان وأنه بالرغم من وصول بلح الوادي الجديد للعالمية إلا أن هذا العام لم يصل سعر كيلو البلح حد التكلفة وذلك بسبب تعنت المسئولين، الأمر الذي أضاع على المزارعين جهدهم وأطاح بأحلامهم وآمالهم والسبب الرئيسي هو عدم تحديد سعر من مصنع المحافظة الرسمي أو مجمع التمور لسعر معلن مثلما كان يحدث كل عام، حيث يمثل هذا السعر شبه التزاما لباقي المصانع بالوادي الجديد.

وكانت محافظة الوادي الجديد، أعلنت منتصف سبتمبر الماضي، عن انتهاء مشروع تطوير مجمع التمور بمدينة الخارجة، بتكلفة 20 مليون جنيه منحة من جائزة خليفة الإماراتية للتمور، كما قرر المحافظ يوم 22 سبتمبر الماضي، خفض الرسوم المقررة على خروج محصول البلح الخام خارج المحافظة إلى ٣٠٠ جنيه للطن بدلًا من ٦٠٠ جنيه، وخفض رسوم البلح المصنع إلى ١٠٠ جنيه للطن بدلًا من ١٥٠ جنيها، وذلك استجابة لمطالب مزارعي ومنتجي التمور بالمحافظة.