بعد أنباء عن هجوم تركي.. واشنطن: لن نسحب قواتنا من سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مسؤول أمريكي، أن الولايات المتحدة لن تسحب قواتها من سوريا، ولكن سيتم إعادة نشر من 50 إلى 100 جندي، في سوريا غير مناطق الشمال.

وجاءت تصريحات المسؤول الأمريكي الذي رفض ذكر اسمه، متحدثًا لبعض وسائل الإعلام، ونقلتها شبكة "سكاي نيوز عربية"، بعد ساعات من أنباء عن بدء تركيا هجومًا على مناطق في الشمال السوري.

وأوضح المتحدث، الذي لم يتم الكشف عن هويته، أن المنطقة، التي تنوي تركيا شن عملية عسكرية فيها، تحتضن حاليًا 50 عسكريًا أمريكيًا، لكنه أضاف أن هذا التحرك لم يبدأ بعد.

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وبدأت الولايات المتحدة، في وقت سابق من الاثنين، سحب قواتها من منطقة شمال شرق سوريا قرب الحدود مع تركيا.

وفي غضون ذلك، تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بـ "تدمير وهدم" اقتصاد تركيا في حال إقدامها على أي خطوة "خارج الحدود" في سوريا.

كما أعلن ترامب أنه حذر أردوغان من تداعيات إصابة أي جندي أمريكي جراء العملية التركية شمال شرق سوريا، مبينا أن ذلك سيؤدي إلى "مشاكل كبيرة".