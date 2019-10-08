الشرطة البريطانيّة تعتقل 135 ناشطًا من حركة "تمرّد ضدّ الإنقراض"

وكالات اعتقلت الشرطة البريطانية 135 شخصا، بينما قام الالاف من النشطاء التابعين لحركة "إكستينكشن ريبيليون" (تمرد ضد الانقراض) اليوم الاثنين 7 اكتوبر 2019 ، بغلق العديد من الطرق الرئيسية وجسر واحد على الاقل في وسط لندن، في أول أيام الاحتجاجات العالمية التي تنظمها الحركة.

وقالت الحركة إن هناك 23 شخصا اعتقلوا عندما حاولت الشرطة إزالة نموذج لصاروخ "ترايدنت" ذي القدرات النووية، وضعه الناشطون أمام وزارة الدفاع البريطانية، في إطار "حصار سلام".

وأفادت شرطة العاصمة لندن باعتقال 135 من متظاهري حركة "تمرد ضد الانقراض" في أنحاء لندن، منذ بعد ظهر اليوم الاثنين.

كما احتلت جماعات دينية "جسر لامبيث" في لندن، اليوم الاثنين.

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وتجمع المتظاهرون في العديد من المواقع الاخرى، اليوم الاثنين، كجزء من خطة لحركة "تمرد ضد الانقراض"، "لاحتلال مراكز السلطة، سلميا، وإغلاقها حتى تعمل الحكومات على مواجهة حالات الطوارئ المناخية والبيئية".

وقالت الحركة في المملكة المتحدة في بيان صادر لأنصارها أمس الأحد، إنها ستكون "أكبر حركة تجددية للعصيان المدني في التاريخ".

وتدعو حركة "إكستينكشن ريبيليون" الحكومات إلى "قول الحقيقة" حول تغير المناخ، وإلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى الصفر بحلول عام .2025