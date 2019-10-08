التحالف العربي يشن غارات جوية على الحوثيين بالحديدة وصعدة

شن طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن، غارات جديدة في مدينة الحديدة. وأفادت قناة "روسيا اليوم" عبر حسابها بموقع تويتر، أن الهدوء ساد مدينة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، فيما تجدد قصف التحالف العربي لمدن الحديدة وصعدة وحجة. بموقع تويتر، أن الهدوء ساد مدينة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، فيما تجدد قصف التحالف العربي لمدن الحديدة وصعدة وحجة. ويسعى التحالف وقوات الجيش، الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطر عليها الحوثيون في يناير من العام 2015.

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