حقوق الإنسان الأوروبية تدعو لسياسة أكثر إنسانية للهجرة

إعادة المهاجرين
حذرت مياتوفيتش من أنه ينبغي على دول الاتحاد الأوروبي ألا تعزز من سياسات تؤدي إلى إعادة المهاجرين، الذين تم إنقاذهم، إلى أماكن يواجهون فيها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، مثل ليبيا التي مزقتها الحرب.
يشار إلى أن مجلس أوروبا هو هيئة منفصلة عن الاتحاد الأوروبي ويركز على حقوق الإنسان وسيادة القانون، والذي يدخل في عضويته جميع الدول الأوروبية تقريبا. ويدعم الاتحاد الأوروبي خفر السواحل الليبي، الذي يعترض المواطنين الأجانب الفارين من ليبيا ويعيدهم عادة إلى مراكز احتجاز. ووفقًا للأمم المتحدة، يتعرض المحتجزون هناك للتعذيب والسخرة والإيذاء الجنسي والإتجار بالبشر. وقالت مياتوفيتش «لدى الدول الأعضاء اليوم فرصة لمنع المزيد من العواقب الوخيمة لحقوق الإنسان والعواقب الإنسانية، وذلك بتعليق أي أنشطة تعاون مع السلطات الليبية التي تؤثر على عمليات الاعتراض في البحر وتؤدي إلى العودة إلى ليبيا، إلى أن يتم وضع ضمانات واضحة بالامتثال الكامل لحقوق الإنسان». وأضافت المفوضة أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أيضًا تعزيز قدرة البحث والإنقاذ والتعاون بشكل بناء مع المنظمات غير الحكومية.
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