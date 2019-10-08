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العواد يبحث حقوق الإنسان مع السفير الدنماركي

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استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد صالح العواد، في مكتبه أمس، سفير الدنمارك لدى المملكة اوله موسبي. وبحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، خصوصا ما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان.

واستعرض العواد -خلال الاستقبال- جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، في دعم حقوق الإنسان، منوها بالتطورات التي تشهدها المملكة، والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة، التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفقاً لرؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.


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