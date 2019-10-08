لبنان يبحث عن حلول اقتصادية تجنبا للاضطرابات

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، إن «لبنان يسعى إلى جذب استثمارات من الإمارات للمساهمة في دعم اقتصاده، وذلك خلال مؤتمر استثماري في أبوظبي».

وأضاف الحريري، إنه يسعى لجذب استثمارات في قطاعات الأغذية والبنية التحتية والنفط والغاز والطاقة المتجددة، مشيرا إلى أنه حضر المؤتمر لتحسين شراكات في القطاعين العام والخاص بين لبنان والإمارات العربية المتحدة.

ويستعد لبنان لبيع سندات دولية بنحو ملياري دولار هذا الشهر، مع تخصيص السيولة التي سيتم جمعها لإعادة تمويل ديون مستحقة ودعم الأوضاع المالية العامة المضطربة.