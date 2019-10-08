إيران تعتقل 14 عاملاً بقصب السكر أثناء احتجاجات

طهران (مواقع إلكترونية)

استمرت احتجاجات عمال شركة (هفت - تبه) لقصب السكر، شمال إقليم الأهواز، جنوب غرب إيران، للأسبوع الثاني على التوالي بينما قامت قوات الأمن باعتقال 14 من العمال. وذكرت نقابة عمال قصب السكر الحرة، في بيان نشر على قناتها عبر تليجرام، أن قوات الأمن الإيرانية قامت منذ يوم السبت، بحملة اعتقالات ضد العمال واعتقلت على إثرها ما لا يقل عن 14 عاملاً حتى صباح أمس.

وأوردت النقابة في بيانها أسماء العمال المعتقلين، واصفة الاعتقالات بـ «الهمجية» و«غير القانونية» وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.

يُذكر أنه خلال الأسبوع الماضي، تم استدعاء ما لا يقل عن 40 عاملاً إلى مقر شرطة الشوش لغرض التحقيق معهم والضغط عليهم لإجبارهم على إنهاء الاحتجاجات والإضرابات. وكانت الاحتجاجات قد بدأت بالتزامن مع قيام كافة العمال بالإضراب عن العمل في كافة معامل الشركة احتجاجاً على فصل 21 عاملاً وعدم تجديد عقود العمال والموظفين الآخرين. وكان اتحاد العمال الإيرانيين الحر، قد أدان تسريح عمال (هفت تبه)، وكتب في بيان أن هذه جريمة ضد إرادة العمال وأن مسؤولي الشركة يتحملون مسؤولية العواقب.

وكان عمال قصب السكر قد نظموا عدة احتجاجات خلال الأسابيع الأخيرة للمطالبة بدفع مرتباتهم لمدة 6 أشهر على الأقل. وكانت المحكمة الثورية الإيرانية قد أصدرت الأسبوع الماضي أحكاماً ضد 7 نشطاء عماليين بالسجن لمدة 110 سنوات، و74 جلدة لمشاركتهم في تنظيم وتغطية احتجاجات نقابية لعمال شركة «هفت تبه» لقصب السكر شمال الأهواز.

وحكمت المحكمة على الناشط النقابي إسماعيل باخشي، المتحدث باسم احتجاجات عمال شركة قصب السكر، بالسجن 14 عاماً و74 جلدة، وعلى الناشطة المدافعة عن حقوق العمال، سبيدة غوليان، بالسجن 19 سنة و6 أشهر. كما حكمت ضد أمير حسين محمدي فرد، رئيس تحرير مجلة «غام (الخطوة)» ومدافع عن حقوق العمال، بالسجن لمدة 18 عاماً، وأعضاء هيئة تحرير المجلة وهم كل من الناشطتين عسل محمدي، بالسجن 18 عاماً، وساناز الهياري، بالسجن 18 عاماً بالإضافة إلى أمير أميرغولي، عضو هيئة التحرير بالسجن 18 عاماً.