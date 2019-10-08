وزير خارجية الاتحاد الأوروبي المعين يتعهّد بالتركيز على روسيا

قال جوزيب بوريل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، الذي اختير خلفا لفيديريكا موغيريني، إنه سيركّز على منطقة البلقان والدول الواقعة على الحدود الشرقية للاتحاد، داعيا التكتل إلى الثبات على موقفه في ملف العقوبات المفروضة على روسيا.

وخلال جلسة عقدها البرلمان الأوروبي لتثبيته في منصبه، قال وزير الخارجية الإسباني، الذي من المقرر أن يخلف فديريكا موغيريني الشهر المقبل في المنصب، إن السبيل الأمثل إلى التصدي "للنزعة التوسّعية" الروسية هو بدعم دول مثل أوكرانيا في مضيّها قدما نحو الديمقراطية والازدهار.

ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على روسيا على خلفية ضمّها شبه جزيرة القرم ودورها في النزاع الدائر في أوكرانيا.

كانت دول قريبة من موسكو اعتبرت أن الوقت قد حان لتخفيف العقوبات.

وتدفع فرنسا باتّجاه تحسين العلاقات مع روسيا، وقد استضاف رئيسها إيمانويل ماكرون نظيره الروسي فلاديمير بوتين مرّتين مؤخرا وسط عودة الحرارة للتعاون الدبلوماسي الرفيع المستوى بين البلدين.

لكن بوريل قال إن على الاتحاد الأوروبي إبقاء العقوبات المفروضة على روسيا قائمة إلى أن يحدث "تغيير جذري" في الكرملين.

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وتابع "بانتظار أن تغيّر روسيا موقفها بالنسبة للقرم والانتهاكات (لوحدة) أراضي (أوكرانيا)، يجب أن تبقى تلك العقوبات قائمة".

وتدفع الرئيسة المقبلة للمفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين باتّجاه اضطلاع التكتّل بدور جيوسياسي أكبر.

وقال بوريل إن "دول منطقة البلقان والحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي هي الأولويات الأساسية لسياستنا الخارجية"، مضيفا "لا يمكن أن نطمح لأن نكون لاعبين دوليين إن لم نتمكّن من حل المشاكل التي نواجهها على حدودنا".

واعتمد بوريل لهجة متشددة في الملف الصيني. وقال، أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي التي يحتاج إلى موافقتها لتثبيته في منصبه، إن "بكين تشكّل على السواء منظومة منافسة وفرصة اقتصادية وشريكا في القضايا الدولية".

وإذا صادقت اللجنة على التعيين، سيتولى بوريل منصبه الجديد في الأول من نوفمبر المقبل.