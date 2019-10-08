ضربات جوية تستهدف المسلحين في 4 مدن ليبية

حسن الورفلي (بنغازي - القاهرة)

أعلن العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية، أن الجيش الليبي يسيطر على أجواء البلاد بشكل كامل، لافتاً إلى أن أي خروج للطيران التركي المسير سيتم استهدافه وضربه. وأكد المحجوب في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» ارتباك الطائرات التركية المسيرة التي لم تعد ترغب في المغامرة بما تبقى من طائرات، مشيراً إلى أن عدد هذه الطائرات أصبح قليلاً بعد تدمير الجيش الليبي لعدد كبير منها، وتمكنت قوات الجيش الليبي من إسقاط وتدمير 25 طائرة تركية مسيرة منذ 4 أبريل الماضي.

وعن موعد دخول قوات الجيش الليبي إلى طرابلس بعد انهيار الميليشيات المسلحة، أوضح المحجوب أن معركة تحرير طرابلس اقتربت من نهايتها بعد انهيار المليشيات في محاور القتال.

إلى ذلك، فند اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي تنفيذ سلاح الجو لأي ضربات جوية بالقرب من القرية السياحية أويا بجنزور غربي طرابلس، مشيراً إلى أن هذا عمل داخلي من المليشيات الإرهابية لتلصق التهم بالجيش.

وتتهم الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق قوات الجيش الليبي بتنفيذ غارات على أهداف مدنية، وخاصة المنطقة الغربية.

وأكد المسماري أن القوات الجوية تحدد أهدافها بدقة عالية واستطلاع قوي ومعلومات أرضية موثوقة وتختار أهدافها من بنك المعلومات حسب المعطيات التعبوية والاستراتيجية.

وقال المسماري، إن المعارك في محاور طرابلس على أشدها وتحديداً في محور العزيزية، بالإضافة إلى معارك واشتباكات في محاور الخلاطات وطريق المطار وصلاح الدين.

وتعمل قوات الجيش الليبي على تدمير قدرات الميليشيات المسلحة خارج العاصمة طرابلس أفضل من الدخول إلى قلب العاصمة والقتال بداخلها، وهو ما يعزز دور سلاح الجو في التمهيد للقوات البرية للتقدم بسهولة بمحاور القتال في طرابلس.

بدورها، أكدت شعبة الإعلام الحربي ملاحقة صواريخ جو - أرض للمليشيات المسلحة الفارة من المعركة بمحور العزيزية، وكذلك الكلية الجوية في مصراتة، بالإضافة لاستهدافها في قاعدة القرضابية التي تخزن فيها الذخائر والآليات المسلحة ويتم فيها محاولة تجديد غرفة عمليات الطائرات التركية المسيرة.

بدورها، أكدت مصادر عسكرية ليبية لـ«الاتحاد» شن ضربات جوية دقيقة على تمركزات الميليشيات داخل مطار الكلية الجوية بمصراتة، لافتة إلى تنفيذ القوات الجوية لثماني ضربات جوية ليل الاثنين، بالإضافة لغارة جوية على تمركزات للمسلحين في منطقة بورشادة شمال مدينة غريان غرب البلاد.

وتشهد محاور القتال في العاصمة طرابلس عمليات كر وفر بين قوات الجيش الليبي والمسلحين، وذلك وسط عمليات خداع والتفاف تقوم بها قوات الجيش في محور العزيزية وعدد من محاور القتال.

فيما تجددت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الليبي والميليشيات في مدينة ورشفانة، وتمكن القوات من دحر المسلحين في منطقة أولاد تليس والتقدم في الطويشة والساعدية.

وكشفت شعبة الإعلام الحربي عن الغارات الجوية التي نفذها سلاح الجو، فجر امس، مشيرة إلى أن أبرزها كان استهداف مخازن للأسلحة والذخائر التابعة للمليشيات المسلحة بالشق العسكري لمطار معيتيقة الدولي في طرابلس، بالإضافة لاستهداف تمركزات المسلحين في منطقة الخلة.

بدوره، نجح اللواء التاسع في مدينة ترهونة في ضبط مخازن لأسلحة وذخائر الخلايا النائمة بالمدينة، تتبع الإرهابي الهارب إلى مصراتة المدعو فرج الكشر، بعد إحباط عمليته الفاشلة قبل أيام للسيطرة على منطقة الداوون القريبة من مدينة مسلاتة المتاخمة لترهونة.

فيما أكد عضو مجلس النواب الليبي سعيد امغيب تأجيل مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية، مؤكداً أن ذلك يعني تحطم معنويات جماعة الإخوان والمليشيات الذين يعولون على هذا المؤتمر الدولي.

بدوره، كشف رئيس لجنة الأزمة بمصرف ليبيا المركزي بمدينة البيضاء شرقي البلاد، عن استعداد مصرف ليبيا المركزي بطرابلس لشحن مائة مليون دولار من تركيا إلى مصراتة بناء على تعليمات محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير.