منطقة أردوغان «الآمنة» ذريعة للاحتلال

دينا محمود (لندن)

أكد محللون غربيون، أن خطط نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لإقامة ما يزعم أنها «منطقة آمنة» على الجانب السوري من الحدود مع بلاده، بدعوى التصدي لإرهابيين منتشرين هناك، تشكل تشويهاً لقواعد القانون الدولي، ومحاولة لتطويعها على نحو يخدم مصالح هذا النظام.

وقال المحللون: إن أردوغان يرسخ، عبر تبني هذا النهج، «مبادئ تسمح لدول العالم بغزو بعضها بعضاً»، مُحذرين من أن ذلك قد يدفع دولاً أخرى، سواء داخل منطقة الشرق الأوسط أو خارجها، إلى السير على دربه، وهو ما سيفضي إلى تبعات واسعة النطاق على الساحة الدولية. وفي هذا السياق، أكد المحلل السياسي، دانيل فاينمان، أن العملية العسكرية التركية الوشيكة في الشمال السوري بدعوى إنشاء «منطقة آمنة» في شرق نهر الفرات، تخالف كل ما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، من أن لكل الدول حق الدفاع عن النفس، شريطة أن يتم ذلك في إطار قواعد ومعاهدات واتفاقيات، وبحسب سوابق دولية، تحول أن دون يُمارس هذا الحق، على نحو يمس بسيادة البلدان الأخرى واستقلالها.

وفي مقال، حمل عنوان «تركيا تعيد كتابة القواعد المعمول بها عالمياً، من خلال (منطقتها المحمية)»، شدد فاينمان على أن النظام التركي يبدو عازماً على ليّ عنق هذه القواعد والأعراف، والزعم بأن تصنيفه لأي مجموعة أو تنظيم أو قوة على أنها «منظمة إرهابية» يخلق مبرراً له، لغزو دول الجوار وترتيب إجراءات إقامة «منطقة خاضعة للحماية» على طول الحدود.

واستنكر الكاتب، عدم اكتراث أنقرة بتقديم أي دليل يثبت أن هناك تهديدات لها تنطلق بالفعل من شمال سوريا، أو هجمات تُشن عليها من مسلحين يتمركزون في هذه المنطقة. وأوضح في الوقت نفسه أن ذلك ليس بالغريب على نظام حكم مثل النظام التركي الذي سبق له فرض سيطرته العسكرية على منطقتي جرابلس وعفرين السوريتين، في عامي 2016 و2018 على الترتيب، دون أي مسوغ مشروع.

وأشار إلى أن الأمر تطور الآن، ليصبح في صورة مساع تركية معلنة، لبسط الهيمنة على الشمال السوري، واستغلال الفراغ القائم فيه، وإعادة توزيع السكان المقيمين هناك، وربما خلق مدن وبلدات جديدة.

واعتبر فاينمان، في المقال المنشور في موقعه على شبكة الإنترنت، أن اجتراء تركيا على المضي قدماً على طريق إقامة منطقتها الآمنة المزعومة في شمال سوريا، ربما يعود لصمت المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة وحلف الناتو، إزاء استيلاء أنقرة من قبل على جرابلس وعفرين، بدعوى تأمين الأراضي التركية.

وأبرز المقال، أن إصرار أردوغان على استباحة أراضي سوريا، يشكل تكراراً لما فعله من قبل في العراق، حيث تورط في شمال هذا البلد بذريعة مواجهة «المسلحين الأكراد» أيضاً، قبل أن يضطر إلى إنهاء وجوده هناك لاحقاً.

وأكد المحلل، أن السيناريو العراقي قابل للتكرار في سوريا، في ضوء أن السلطات الحاكمة في دمشق، والمدعومة بقوة من روسيا، لن تقبل بأي وجه من الوجوه، أن تنقسم البلاد إلى مجموعة من «المناطق المحمية» المتنوعة التي ترزح غالبيتها تحت سيطرة أردوغان ونظامه.

وحذر فاينمان، من أن ما يفعله أردوغان في سوريا يشكل سابقة، يمكن أن تتذرع بها إسرائيل على سبيل المثال لتبرير احتلالها للضفة الغربية الفلسطينية ومرتفعات الجولان السورية، وأن تدعي أنها لم تقم بذلك إلا لإنشاء «مناطق آمنة» بدورها.