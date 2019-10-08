انسحاب أميركي وغزو تركي «وشيك» في شمال سوريا

واشنطن (وكالات)

أعطى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضوء الأخضر لعملية تركية مرتقبة ضد المقاتلين الأكراد في شمال سوريا، قائلاً إن الولايات المتحدة لن تتدخل بينما تشن أنقرة عمليتها التي «خططت لها طويلاً». لكنه هدد في الوقت ذاته بـ«تدمير اقتصاد تركيا» إذا ما قامت أنقرة بأي أفعال يعتبرها «تتجاوز الحدود».

ودافع ترامب عن قرار سحب القوات الأميركية من شمال سوريا، وقال إن مواصلة دعم القوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة في المنطقة مكلف للغاية، مشدداً على أنه انتخب لينهي العمليات العسكرية الأميركية في الخارج وأن ذلك يمكن العدول عنه دائماً.

وكتب على تويتر «انتُخبت لإخراج أميركا من تلك الحروب العبثية التي لا نهاية لها، حيث يعمل جيشنا العظيم بدور الشرطي لمصلحة شعب لا يحب حتى الولايات المتحدة، وأكثر دولتين لا تروق لهما هذه الخطوة هما روسيا والصين لأنهما تحبان رؤيتنا غائصين في مستنقع». وتشكّل الخطوة تحولاً بارزاً في السياسة الأميركية وتخلياً ملحوظاً عن الفصائل التي تحالفت مع واشنطن في المعركة ضد تنظيم «داعش» الذي كان يسيطر على أجزاء من سوريا والعراق. وقالت قوات سوريا الديمقراطية «قسد» التي يقودها الأكراد: «إن الخطوة تمثل طعناً بالظهر».

غير أن ترامب قال في سلسلة تغريدات على تويتر: «الأكراد قاتلوا معنا، لكنهم حصلوا على مبالغ طائلة وعتاد هائل لفعل ذلك، وهم يقاتلون تركيا منذ عقود».

تسوية الوضع

وأضاف: «سيتعين الآن على تركيا وأوروبا وسوريا وإيران والعراق وروسيا والأكراد تسوية الوضع».

وكتب في تغريدة: «إذا فعلت تركيا ما اعتبره، بحكمتي التي لا نظير لها، تجاوزاً للحد، فسأقضي على الاقتصاد التركي وأدمره بشكل كامل».

وبدأت الولايات المتحدة أمس سحب بعض قواتها من شمال شرق سوريا، وهو تحول كبير من شأنه تسليم أنقرة المسؤولية عن آلاف الأسرى من مقاتلي تنظيم «داعش».

وقال مسؤول أميركي إن القوات الأميركية انسحبت من موقعين للمراقبة على الحدود عند تل أبيض ورأس العين وأبلغت قائد قوات سوريا الديمقراطية بأن الولايات المتحدة لن تدافع عن القوات في مواجهة هجوم تركي وشيك.

لكن المسؤول رفيع المستوى أكد أن بلاده لن تسحب سوى «عدد قليل جداً» من الجنود المنتشرين في سوريا على الحدود التركية، و«على مسافة محدودة جداً».

وقال للصحافيين «ما نقوم به هو سحب بضعة جنود منتشرين على الحدود. إنه عدد صغير للغاية على مسافة محدودة جداً»، وأكد أنه «عدا ذلك، لم يتغير وضعنا العسكري في شمال شرق» سوريا.

إلى ذلك، أكد البنتاغون أنه لا يؤيد العملية التركية في شمال سوريا، مضيفاً: «إن وزارة الدفاع أوضحت بشكل واضح لتركيا، كما فعل الرئيس، إننا لا نؤيد العملية التركية»، وحذر من «العواقب المزعزعة للاستقرار» لمثل هذه العملية «بالنسبة لتركيا والمنطقة وخارجها».

من جانبه، قال الرئيس التركي أردوغان إن القوات الأميركية بدأت تنسحب من أجزاء في شمال شرق سوريا بعد الاتصال الهاتفي بينه وبين ترامب.

وتدعو تركيا إلى إقامة منطقة «آمنة» على الحدود بعمق 32 كيلومتراً تحت سيطرة أنقرة وطرد وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تمثل القوة المهيمنة على قوات سوريا الديمقراطية وتعتبرها تركيا منظمة إرهابية.

وقال المسؤول بقوات سوريا الديمقراطية «قسد» مصطفى بالي: «إن القوات الأميركية تركت المنطقة لتتحول إلى منطقة حرب»، مؤكداً أن التصريح الأميركي كان مفاجئاً.

وذكر مسؤول تركي فيما بعد أن الانسحاب الأميركي قد يستغرق أسبوعاً، وأن تركيا ستنتظر على الأرجح إلى أن يُستكمل الانسحاب قبل شن أي هجوم.

معتقلو «داعش»

وسلم بيان البيت الأبيض تركيا المسؤولية فيما يبدو عن مقاتلي «داعش» الأسرى المحتجزين حالياً في منشآت تابعة لقوات سوريا الديمقراطية إلى الجنوب من المنطقة الآمنة التي اقترحتها أنقرة في بادئ الأمر.

وأضاف «تركيا ستكون الآن مسؤولة عن كل مقاتلي داعش في المنطقة الذين تم أسرهم خلال العامين الماضيين».