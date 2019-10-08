17 جريحا بحادث دهس في مدينة ليمبورج الألمانية

أصيب سبعة عشر شخصاً بجروح، الاثنين، في ولاية هيسن الألمانية، بعد أن دهست شاحنة سيارات عدة في مدينة ليمبورج، بحسب مكتب مكافحة الجريمة.

وقال متحدث باسم المكتب إن إصابة أحد هؤلاء الأشخاص خطيرة وحالته حرجة.

وفي رده على سؤال من ممثلي وسائل الإعلام، حول احتمال أن تكون هناك خلفية إرهابية للحادث، قال المتحدث «عندما تقع هذه الأحداث، فإن واجب الشرطة بطبيعة الحال أن تجول ببصرها في كل الاتجاهات. وهذا بالضبط ما نفعله، ونحن في الوقت الراهن لا نستبعد أي شيء».

كانت الشرطة الألمانية في ولاية هيسن حذرت المواطنين في وقت سابق من إطلاق تكهنات حول الحادث. وفي تصريحات صحفية، قال متحدث باسم رئاسة الشرطة في غرب هيسن، مساء الاثنين «ننطلق مما هو مؤكد وليس مما يدعي شخص أنه سمعه».

وأضاف المتحدث أن المحققين موجودون في مكان الحادث، كما تستعين جهات التحقيق بمروحية، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بأخذ صور ورفض المتحدث تكهنات حول قيام السلطات بحجب أخبار عن الحادث.

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وقال «نحن نعطي الشواهد المؤكدة»، وأضاف أن إلقاء القبض على السائق أمر طبيعي «ففي كل حادثة يقع فيها مثل هذا العدد الكبير من المصابين، لا يمضي السائق بعدها ببساطة». كانت رئاسة الشرطة في مدينة ليمبورج أعلنت أن شاحنة دهمت عدة سيارات عند إحدى الإشارات، ما أسفر عن إصابة 12 شخصا تراوحت إصاباتهم بين الطفيفة والخطيرة.

في أعقاب الحادث، تم إلقاء القبض على قائد الشاحنة في محطة قطار.

وحسب تقرير لصحيفة «فرانكفورت نويه برسه» الألمانية، فإنه يُعْتَقَد أن الرجل كان قد سرق الشاحنة وأنه قصد صدم السيارات عمدا. وكان مراسل الصحيفة أجرى حواراً مع المارة. وكتبت شرطة غرب هيسن على تويتر «من فضلكم انتبهوا: لقد تم القبض على المشتبه به، وتحقيقاتنا جارية. من فضلكم أمسكوا عن التكهنات، فليس هناك حاجة إلى التكهنات المفرطة».

وأفادت الشرطة بأنها انتشرت على نحو واسع. وحسب متحدث، فإن الحادث وقع عند إحدى إشارات المرور، مضيفاً أن الكثير من الناس حُبِسوا داخل سياراتهم، وقدر عدد السيارات المتضررة من الحادث بثماني سيارات، وقال إن التفاصيل غير معروفة بعد.