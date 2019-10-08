الجيش اليمني يحبط هجمات «الحوثيين» في الجوف

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)

أفشل الجيش اليمني أمس، لليوم الثاني على التوالي، هجوماً لميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران على معسكر تابع له في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن. وأكدت مصادر عسكرية اندلاع اشتباكات عنيفة إثر هجوم شنته الميليشيات على مواقع لقوات الجيش غرب معسكر السلان. وأضافت أن الجيش تمكن من إفشال الهجوم وتكبيد «الحوثيين» عدداً من القتلى والجرحى.

وكانت قوات تابعة للجيش صدت، هجومين آخرين لميليشيات الحوثي على مواقعها في منطقتي سداح ووقز بمديرية المصلوب. وذكرت في بيان أنها أفشلت الهجومين بعد مواجهات عنيفة تكبد خلالها الحوثيون قتلى وجرحى، مشيرة إلى أن الميليشيات دفعت، خلال الأيام الماضية، بتعزيزات عسكرية جديدة إلى الجوف قدمت من محافظتي صعدة وعمران المجاورتين.

وشنت مقاتلات التحالف العربي فجراً غارتين على تحركات لميليشيات الحوثي في مديرية الصفراء في محافظة صعدة، ونفذت أيضاً ثلاث غارات على أهداف تابعة للميليشيات على أطراف مديرية حيران في شمال محافظة حجة. وبحسب إفادات مصادر محلية وعسكرية، فإن الضربات أوقعت قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين ودمرت آليات عسكرية وقتالية.

إلى ذلك، واصلت ميليشيات الحوثي، أمس، خروقاتها للهدنة الإنسانية الهشة التي تسري في الحديدة. وأفادت مصادر ميدانية بأن الميليشيات قصفت بالمدفعية الثقيلة والقذائف الصاروخية والرشاشات المتوسطة مواقع متفرقة لقوات المقاومة اليمنية المشتركة، في منطقة كيلو 16 وشارع الخمسين ومحيط مدينة الصالح السكنية شرق وشمال شرق المدينة. وأشارت إلى أن الميليشيات استهدفت أيضاً مواقع قوات المقاومة المشتركة شرق وجنوب مديرية الدريهمي. كما استهدفت الميليشيات بقذائف مدفعية وصاروخية مواقع للقوات المشتركة في مديريتي حيس والتحيتا.

والتقى وكيل وزارة الخارجية اليمنية للشؤون السياسية منصور علي بجاش أمس، رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار رئيس بعثة الأمم المتحدة في الحديدة أبهيجيت جوها. وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تنفيذ اتفاق الحديدة وتثبيت التهدئة، حيث أكد بجاش تمسك حكومة بلاده بتنفيذ الاتفاق وفقاً لتفاهمات استوكهولم، واستعرض مغالطات الحوثيين والعراقيل التي يضعونها للتملص من تنفيذ الاتفاق.

وأكد بجاش ضرورة اضطلاع الأمم المتحدة وبعثتها في الحديدة ولجنة تنسيق إعادة الانتشار بمسؤولياتهم للضغط على الانقلابيين للالتزام بما تم الاتفاق عليه وتعزيز آلية الرقابة الثلاثية وحسم موضوع قوات الأمن المحلية المسؤولة عن إدارة أمن الموانئ ومدينة الحديدة، وفقاً للقانون اليمني، وبما يضمن منع استغلال الحوثيين لتلك الموانئ لتهريب السلاح وتمويل الحرب وإطالة أمدها. فيما عبّر رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار عن تطلعه لمنع كل أشكال التصعيد في الحديدة وتحقيق تقدم ملموس في تنفيذ مرحلتي الاتفاق خلال المرحلة المقبلة.

مباحثات سعودية - أممية لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة

التقى وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، أمس في الرياض، الجنرال المتقاعد أباهيجيت جوها رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة. وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات على الساحة اليمنية، والجهود القائمة حيالها، واستعراض الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لإغاثة الشعب اليمني الشقيق.

وتسلّم جوها رسمياً مهامه رئيساً لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة خلفاً للجنرال السابق مايكل لوليسجارد. ويعدّ الرئيس الثالث للبعثة الأممية في الحديدة منذ إعلان اتفاق السويد في ديسمبر الماضي، بعد كل من الجنرال الهولندي باتريك كاميرت والدنماركي لوليسجارد. واستطاعت لجنة إعادة الانتشار المشتركة برئاسة الأمم المتحدة في الحديدة، أن تجمع الطرفين خلال ست جولات من اللقاءات من أجل تنفيذ الاتفاق.