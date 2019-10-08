كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طيران التحالف العربي يشن غارات جديدة على "الحوثيين" بمدينة الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستمر عمليات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن، اليوم الإثنين، حيث شن طيران التحالف غارات جديدة في مدينة الحديدة.

وأفادت قناة "روسيا اليوم" عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن الهدوء سادت مدينة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، فيما تجدد قصف التحالف العربي لمدن الحديدة وصعدة وحجة.

وأكدت قناة المسيرة التابعة لجماعة "الحوثيين" الإرهابية، وجود قصف صاروخي ومدفعي سعودي يستهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية.

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وتدور على الأراضي اليمنية، منذ أكثر من 4 سنوات، معارك بين جماعة "الحوثيين" الإرهابية وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش، الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها "الحوثيين" في يناير من العام 2015.

وبات اليمن، بفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، فبحسب بيانات الأمم المتحدة، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين نتيجة للنزاع في اليمن؛ كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75 بالمئة من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.