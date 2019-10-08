كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل... تركيا تستهدف قرية بريف الحسكة على الحدود السورية العراقية التركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت المدفعية التركية، منذ قليل، باستهداف قرية "الخامدة" الواقعة شرق مدينة "المالكية" ، في ريف الحسكة على المثلث الحدودي السوري العراقي التركي.

وهناك رتل آليات ومدرعات للجيش التركي دخل من بوابة جرابلس باتجاه ريف منبج في ريف حلب الشرقي، تزامنا مع استنفار في صفوف قوات ما يعرف بـ"الجيش الوطني" المدعوم من قبل تركيا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء اليوم الإثنين، عن مراسل التلفزيون السوري في الحسكة، قوله إن "هناك أنباء عن هجوم تركي يستهدف تل طويل بالمالكية في ريف المحافظة الشمال الشرقي وهو أحد مواقع قسد"

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وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن بلاده عازمة على شن عملية عسكرية شمال شرقي سوريا لتطهير المنطقة من "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا وذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني".

ويأتي ذلك تزامنا مع بدء الولايات المتحدة سحب قواتها من منطقة شمال شرقي سوريا قرب الحدود مع تركيا، وسط استعدادات الأخيرة لشن عملية عسكرية لتطهير هذه الأراضي من "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تنشط ضمن تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" المدعوم أمريكيا في الحرب على "داعش".

وتعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بـ "تدمير وهدم" اقتصاد تركيا في حال إقدامها على أية خطوة "خارج الحدود" في سوريا.