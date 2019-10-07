140 مليون درهم لسقي المساحات الخضراء بالمياه المصفاة بالرباط

بعد احتجاج المنتخبين، وتحذير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من استنزاف المياه بسبب سقي المساحات الخضراء بالماء الصالح للشرب، اتخذ مجلس جهة الرباط – سلا – القنيطرة خطوة جديدة للاستجابة لهذه التحذيرات.

وفي ذات السياق، صادق المجلس، في دورته، اليوم الاثنين، على مشروع استعمال المياه المصفاة، لسقي المساحات الخضراء في العاصمة الرباط، وذلك بتكلفة مالية إجمالية تبلغ 140 مليون درهم، يساهم في تمويلها المجلس بـ50 مليون درهم.

وبعدما عرف المغرب خلال السنة الماضية “ثورة العطش”، بسبب انقطاع الماء عن عدد من المدن، رسم المجلس الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي صورة قاتمة عن وضعية المياه في المغرب، وحذر من الخطر، الذي قال إنه بات يهدد الحق في الماء، والأمن المائي، بسبب الاستعمال المكثف، مطالبا بتقديم أجوبة سياسية عاجلة لحماية الموارد المائية للمغرب، وإجراءات استعجالية على رأسها وقف سقي المساحات الخضراء العمومية، والمنشآت الرياضية بالمياه الصالحة للشرب.

وفي ذات السياق، كشف مستشارو فيدرالية اليسار في مجلس مدينة الرباط أن الموارد المائية للعاصمة أصبحت مهددة، بسبب الاستغلال المفرط للمياه الصالحة للشرب من أجل سقي العشب في المدينة.

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وقال مستشارو الفيدرالية، في رسالة سابقة، وجهوها إلى عمدة الرباط، محمد الصديقي، إنهم لاحظوا في الأشهر الأخيرة الاستعمال المفرط للماء من أجل سقي عشب “Gazon”، الذي تزايد غرسه في المساحات الخضراء للمدينة.

وأضاف مستشارو الفيدرالية أن عشب “Gazon” غير ملائم لطقس المنطقة، حيث إنه يستنزف الفرشة المائية، والماء الصالح للشرب، وهو الإشكال، الذي يتفاقم مع غياب محطة لتصفية، وإعادة تدوير المياه، بالإضافة إلى أن هذا الاختيار ذو كلفة مادية ثقيلة على جماعة الرباط، ويشكل كارثة بيئية، تتجاهل بشكل تام للتنمية المستدامة.

وطالب مستشارو الفيدرالية عمدة العاصمة بكشف التدابير، التي ينوي القيام بها، من أجل حل هذه الإشكالية، وحماية الموارد المائية للعاصمة، بينما يتجه مجلسها نحو توسيع مساحات العشب المزروعة.