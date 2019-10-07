سلا.. شرطي تعرض إلى حادث دهس خطير بين الحياة والموت

أصيب شرطي يعمل بفرقة السير والجولان في مدينة سلا، مساء اليوم، بإصابة خطيرة في الرأس، بعد أن دهسه سائق سيارة، من ذوي السوابق القضائية، بعد أن حاول الشرطي توقيفه بطريق القاعدة الجوية بسلا.

وتمكنت عناصر الأمن الوطني بمدينة سلا، مساء اليوم الاثنين، من توقيف سائق سيارة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بعدم الامتثال، ومحاولة القتل العمد والتي كان ضحيتها شرطي يعمل بفرقة السير والجولان.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه، البالغ من العمر 25 سنة، كان قد رفض الامتثال لدورية الشرطة المكلفة برادار مراقبة السرعة، بعد ارتكابه لمخالفة مرورية، تتمثل في تجاوز السرعة المسموح بها.

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وتعمد المشتبه فيه، الفرار وإصابة موظف شرطة آخر، برتبة مقدم شرطة رئيس، بإصابة خطيرة في الرأس بعدما تعمد الضغط بقوة على دواسة سرعة السيارة أثناء توقيفه بطريق القاعدة الجوية بسلا.

وقد تم توقيف المشتبه فيه، يضيف بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، مباشرة بعد محاولته الفرار من مكان الحادث، حيث تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

وكلف المدير العام للأمن الوطني المصالح المركزية المختصة ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني بالتكفل بجميع نفقات تطبيب واستشفاء الشرطي المصاب، وتتبع حالته الصحية، وتمكينه من كل المساعدات الضرورية.