بعد استقالته.. الدكالي يدعو إلى محاسبة “قيادة” التقدم الإشتراكية

دعا أنس الدكالي، وزير الصحة، والقيادي في حزب التقدم والاشتراكية، اليوم الاثنين، إلى عقد مؤتمر استثنائي وبشكل عاجل لدراسة مستقبل الحزب الذي سيدخل، بحسبه، مرحلة حاسمة بعد قرار مغادرة الحكومة”.

الدكالي الذي أعلن استقالته من الديوان السياسي لحزب “الكتاب”، طالب في لقاء صحفي، حضرته بعض المنابر الاعلامية، مساء الاثنين، بمحاسبة ” قيادة” التقدم الإشتراكية، محملا إياها مسؤولية “التدني الحاصل في الحزب على جميع المستويات”.

وشهدت الدورة الاستثنائية للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، التي جرت يوم الجمعة المنصرم، للتصويت على قرار الخروج من الحكومة، احتقانا حادا بين أعضاء الحزب، بين مؤيد ومعارض للقرار انسحاب من الحكومة.

وكان وزير الصحة من أشد الرافضين للقرار الذي اتخذه الحزب، مؤكدا رفضه خروج حزبه من الحكومة، وداعيا اللجنة المركزية إلى التصويت ضد قرار المكتب السياسي.

وشدد الدكالي على ضرورة أخذ “الوقت الكافي داخل الحزب قبل اتخاذ مثل هذا القرار المصيري إذا أردنا أن نخرج بحزب قوي متحد لاستيعاب رهان المرحلة المقبلة”.