هـ. أم الفحم يحقق فوزا ثمينا ويعتلي قمة اللائحة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق هبوعيل أم الفحم فوزا ثمينا على هبوعيل رمات هشارون بنتيجة هدفين نظيفين، ضمن أحداث الجولة السابعة من دوري الدرجة الممتازة.

واستضاف الفريق الفحماوي المباراة على استاد "العفولة"، وسط حضور أكثر من ألفي مشجع.

وحسم هبوعيل أم الفحم المباراة منذ الشوط الأول، حيث افتتح اللاعب، دوفيف غباي، باب التسجيل في الدقيقة 14، ثم في الدقيقة 30 حسم اللاعب، يونس جبارين، المباراة بهدف ثان.

Advertisements

وسنحت أمام الفريق الفحماوي فرصا تهديفية عدة خلال مجريات الشوط الثاني، إلا أن الحظ لم يحالفها في تعزيز تفوقه على الفريق الخصم.

وبهذا الفوز رفع هبوعيل أم الفحم رصيده من النقاط إلى 13 نقطة وهو يحتل المركز الثالث بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيحل الفريق الفحماوي في مباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل أشكلون يوم الجمعة القريب.