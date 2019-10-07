خسارة رابعة لأبناء سخنين واستقالة المدرب يحزقيل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خسر فريق اتحاد أبناء سخنين مباراته الخارجية أمام هبوعيل ريشون لتسيون بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، ضمن أحداث الجولة السابعة من دوري الدرجة الممتازة.

وقدم مدرب الفريق السخنيني، نيسان يحزقيل، استقالته لإدارة الفريق، علمًا أن هذه الخسارة الرابعة للفريق في الدوري منذ بداية الموسم.

وأعرب جمهور الفريق السخنيني عن خيبة أمله وغضبه حيال تكرار النتائج السلبية، سيما وأن الفريق يخطط للعودة إلى الدرجة العليا هذا الموسم.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الخصم بهدف أحرزه اللاعب، أنس دبور، في الدقيقة 34.

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وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 76 حسم الفريق المضيف المباراة لصالحه بهدف ثان.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد اتحاد أبناء سخنين عند 7 نقاط وهو يحتل المركز الثاني عشر بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيحل الفريق السخنيني في مباراته المقبلة ضيفا على شقيقه النصراوي يوم الجمعة الوشيك.