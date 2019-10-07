إصابة حرجة لطفلٍ طيراويّ وأخرى متوسّطة لطفل بباقة الغربية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب طفلٌ يبغ من العمر عامين، بإصابة حرجة، إثر سقوطه عن علوّ في مدينة الطيرة، مساء الإثنين.

وطالت الإصابة الجزء العلوي من جسد الطفل، وبخاصة منطقة الرأس، وعُلِم أنه سقط من الطابق الثالث.

وأفاد مصدر طبيّ بأن الطفل نُقِل في البداية، إلى عيادة محلية في المدينة حيث قدّم له طاقم الطبيّ الإسعافات الأوليّة، ونقله إلى مستشفى "مئير" في كفر سابا، لاستكمال تلقّي العلاج.

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وفي سياقٍ ذي صلة، أُصيب رضيع يبلغ من العمر نحو 8 أشهر، بإصابة وُصِفت بالمتوسّطة، إثر إصابته بحروق، في مدينة باقة الغربيّة.

ونقل طاقم طبيّ الرضيع لمستشفى "هيلل يافي" في الخضيرة، لاستكمال تلقّي العلاج، بعد أن وصل إلى عيادة محلية في المدينة مع ذويه.

وعُلِم أن الرضيع يعاني من حروق بنسبة 20% من الدرجة "ب" في الجزء العلوي من جسده.