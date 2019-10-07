الجزائر توقف عشرات المهاجرين

الجزائر ـ وكالات: أوقفت وحدات من حرس السواحل الجزائرية 87 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة بمحافظات عين تموشنت وتلمسان ووهران والشلف شمال وغرب الجزائر. وأكد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أمس بأنه تم إيقاف المهاجرين في عمليات منفصلة، بينهم 76 مهاجرًا بعرض البحر في شواطئ تلك المحافظات وهم في طريقهم إلى الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، في حين تم إيقاف 11 مهاجرًا على مستوى اليابسة بسواحل بلدية بوزجار .

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