الحكومة اليمنية و(الانتقالي الجنوبي) على مشارف اتفاق ينهي الصراع

عدن ـ رويترز: قالت 3 مصادر يمنية مطلعة إن الحكومة اليمنية المدعومة وما يعرف بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي” يقتربون من التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع على السلطة في مدينة عدن الساحلية في جنوب اليمن.

وتستضيف السعودية محادثات غير مباشرة منذ شهر بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي و”الانتقالي الجنوبي” لإنهاء المواجهة التي فتحت جبهة جديدة في الحرب المعقدة.

وقال مسؤولان في الحكومة اليمنية لرويترز إن السعودية قدمت اقتراحا لضم المجلس إلى حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على أن تنتشر قوات سعودية في عدن للإشراف على تشكيل قوة أمنية محايدة في المدينة. وذكر مصدر ثالث مطلع على المحادثات أمس “هناك تقدم في محادثات جدة. الحوار لا يزال جاريا ويدور حول ضم المجلس الانتقالي الجنوبي للحكومة وتهدئة التوتر وإعادة نشر القوات”. وقالت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي على تويتر إنه قد يتم التوقيع على اتفاق في جدة في غضون بضعة أيام.

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