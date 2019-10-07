تحذير أممي من استهداف مطارات ليبيا

طرابلس ـ وكالات: حذرت البعثة الأممية للدعم في ليبيا عبر موقعها الإلكتروني من استهداف المطارات المدنية في ليبيا. وقالت البعثة عبر موقعها الإلكتروني إن “الهجمات على المنشآت والبنى التحتية المدنية تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي”. ودعت البعثة إلى “الوقف الفوري لهذه الهجمات التي لا معنى لها، وخاصة ضد المطار المدني الوحيد المتبقي في غرب ليبيا، والذي يستخدمه الملايين من الليبيين”. وفي سياق متصل، عبر غسان سلامة، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، عن أمله في وقف إطلاق النار بالعاصمة طرابلس “في أقرب وقت ممكن”، وسعيه لـ”إسكات صوت المدافع؛ لأن المتضرر الوحيد من هذه الحرب هو المواطن الليبي”. وتحدث سلامة، في حوار صحفي عن الحراك الدولي باتجاه التعاطي مع الأوضاع المتوترة في ليبيا وقال إن “هناك الآن قناعة متزايدة لدى جميع الدول المعنية بالشأن الليبي والشركاء الدوليين، بأن الحل السياسي هو العلاج الوحيد لإنهاء الحرب، وإحياء العملية السياسية مرة ثانية، وهذه القناعة تخدم فرص إنجاح المؤتمر الدولي الذي نسعى لعقده”.

وكان المجلس الرئاسي الليبي جدد أمس الاول مطالبته بإرسال بعثة تقصي حقائق دولية “لتوثيق انتهاكات” قائد ما يعرف بالجيش الوطني الليبي خليفة حفتر. وأدان المجلس في بيان اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) استهداف نادي للفروسية في منطقة جنزور بالطرف الغربي لطرابلس، وحمل قوات حفتر المسؤولية عن ذلك.

وأضاف: “كما يدين المجلس بأشد العبارات الاستهداف الممنهج والمستمر لمطاري معيتيقة ومصراتة المدنيين، الذي تسبب في أحداث ترويع للمدنيين وإلحاق إصابات بينهم وإضرار بالطائرات والبنية التحتية”.