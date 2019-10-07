انطلاق مناورات (جسرـ 20) و(أمواج ـ 4) بين السعودية والبحرين

الرياض ـ د ب أ: انطلقت امس مناورات التمرين البحري المختلط (جسرـ 20) والمسنود (أمواج ـ 4) المتزامنين للقوات البحرية الملكية السعودية ممثلة بالأسطول الشرقي بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية والدفاع الجوي الملكي السعودي متمثل بمجموعة الدفاع الجوي الخامسة وسلاح البحرية الملكي البحريني ، وذلك في مياه الخليج. ونقلت وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) مساء امس الاول عن قائد التمرين العميد البحري الركن إبراهيم محمد البلوي قوله “أن التمرين المنفذ من القوات البحرية السعودية ممثلة بالأسطول الشرقي مع سلاح البحرية البحريني يهدف إلى التصدي للعمليات الإرهابية للمنشآت البترولية وحماية المياه الإقليمية في الخليج العربي وتعزيز التعاون والتنسيق بين أفرع القوات المسلحة، وتبادل الخبرات القتالية بين القوات المسلحة السعودية والقوات المسلحة في مملكة البحرين ، وتوحيد المفاهيم التكتيكية، وتنفيذ العمليات المشتركة، وتطبيق إجراءات إدارة المعارك البحرية والجوية، وتطبيق إجراءات القيادة والسيطرة”.

يذكر أن التمرينين يشتملان على عدد من الفرضيات العسكرية التي ترفع من مستوى الجاهزية القتالية للقوات، والاستفادة القصوى من تطبيق مفهوم العمل المشترك.

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