العامري: كركوك لكل العراقيين واذا حاول الارهاب العودة فنحن موجودين

اكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الاثنين، ان كركوك هي محافظة لكل العراقيين، فيما اشار الى انه اذا حاول الارهاب العودة فنحن موجودين.
وقال العامري في كلمة له خلال زيارته الى كركوك وتابعتها الخليج 365، ان "زيارتنا الى كركوك جاءت للتاكيد ان المحافظة هي باقة الورد العراقية التي يجب ان يكون فيها الكردي والعربي والتركماني والمسيحي مصانا ومكرما ومعززا"، مبينا ان "هذه المحافظة ستبقى لكل العراقيين".
واضاف ان "كركوك ليست للكرد ولا للتركمان ولا للعرب بل هي لكل العراقيين"، مشيرا الى ان "زيارتنا تعتبر رسالة الى الارهاب، واذا حاول العودة فنحن موجودين ومستعدين".
من جهتهم، اكد اهالي كركوك للعامري انهم "سوف يبقون يدا بيد مع الحشد الشعبي والقوات الامنية ضد كل من يريد ان يحاول ان يعتدي على المحافظة وامنها".
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