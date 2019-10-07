آليات ومدرعات تركية تدخل من بوابة جرابلس باتجاه ريف منبج

أفادت مصادر محلية، بأن رتل آليات ومدرعات للجيش التركي دخل من بوابة جرابلس باتجاه ريف منبج في ريف حلب الشرقي.

يأتي ذلك تزامنا مع استنفار في صفوف قوات ما يعرف بـ"الجيش الوطني" المدعوم من قبل تركيا.

وشن سلاح الجو التركي غارة استهدفت مواقع "قوات حماية الشعب" الكردية في محافظة الحسكة السورية.

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وبحسب مصادر صحفية، فإن "الطائرات التركية شنت غارة استهدفت فيها مقر القوات الكردية في تل طويل بمحيط مدينة المالكية في ريف الحسكة الشمال الشرقي".

وتابعت "هناك خسائر بشرية ومادية كبيرة ضمن تنظيم "قوات سوريا الديمقراطية"، مشيرة إلى أن "الغارات التركية على معبر سماليكا استهدفت على وجه التحديد قرية خانيكا المتاخمة للمعبر وأسفر القصف عن تدمير 80% من الجسرين اللذين يرتكز إليهما المعبر بين سوريا وإقليم كردستان العراق في ريف الحسكة الشمال الشرقي".

واكدت المصادر ان "رتل آليات ومدرعات للجيش التركي يدخل من بوابة جرابلس باتجاه ريف منبج في ريف حلب الشرقي"، تزامنا مع استنفار في صفوف قوات ما يعرف بـ"الجيش الوطني" المدعوم من قبل تركيا.