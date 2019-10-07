التقى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قيادات إقليم كردستان خلال أول زيارة له للإقليم.
وأجرى لافروف في أربيل مباحثات مع رئيس الإقليم، نيجيرفان بارزاني، وراء الأبواب المغلقة، مساء اليوم الاثنين، حيث تمكن الصحفيون من حضور بداية اللقاء فقط، حين تبادل لافروف وبارزاني التحيات.
وقبل ذلك، التقى الوزير الروسي بالرئيس السابق لإقليم كردستان العراق، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، ورئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني.
ولم تصدر على الفور أي بيانات رسمية حول مضمون مباحثات الوزير الروسي مع قيادات كردستان، ولكن من المعروف أن الوفد المرافق له يضم ممثلي الشركات النفطية الروسية الكبرى، بما فيها "روس نفط" و"غازبروم نفط".
الجدير بالذكر أن هذه هي أول زيارة لسيرغي لافروف إلى إقليم كردستان، وأول زيارة للعراق منذ 5 سنوات.
والتقى لافروف كلا من الرئيس برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ووزير الخارجية محمد علي الحكيم، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
كانت هذه تفاصيل خبر لافروف يلتقي قيادات كردستان خلال أول زيارة للإقليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.