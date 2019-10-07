عضو بـ"السيادي" السوداني: تعيين رئيس القضاء والنائب العام الخميس

أعلن عضو المجلس السيادي السوداني، الفريق ياسر العطا، حسم تعيين رئيس القضاء والنائب العام خلال اجتماع مشترك بين مجلسي السيادي والوزراء الخميس المقبل.

وقال العطا، في تصريح لـ"العين الإخبارية" الإثنين، إن الأطراف ستتوافق على اسمين لشغل منصبي رئيس القضاء والنائب العام، مشيرا إلى أن الاجتماع سيناقش هذه القضية وحسمها بشكل نهائي.

وأضاف العطا أن سفر العديد من أعضاء المجلس السيادي حال دون اكتمال النصاب، وانعقاد اجتماع مجلس السيادة، اليوم الإثنين، لحسم أمر التعيين.

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وكشفت مصادر لـ"العين الإخبارية" عن وجود توافق على تعيين قاضي المحكمة العليا نعمات محمد عبدالله رئيسا للقضاء، وتاج السر علي الحبر نائبا عاما لجمهورية السودان.

وكان مجلسا السيادي والوزراء قد اعتمدا في اجتماعهما المشترك، الأربعاء الماضي، الوثيقة الدستورية التي تحتوي على (78) مادة، وتمنح مجلس السيادة الحق في اختيار رئيس القضاء والنائب العام.

وأعلنت الحكومة السودانية، الأربعاء، أن المجلس السيادي بصدد اختيار رئيس القضاء والنائب العام خلال ساعات بعد اعتماد الوثيقة الدستورية.

وكشفت مصادر سودانية لـ"العين الإخبارية"، في وقت سابق، عن أن وزير العدل نصر الدين عبدالباري أصدر فتوى نصت على أحقية المجلس السيادي ومجلس الوزراء في تعيين رئيس القضاء والنائب العام.