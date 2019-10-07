وزير مصري سابق: الإخوان احتفلت بنكسة 1967

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة المصري السابق، الإثنين، إن تنظيم الإخوان الإرهابي أقام احتفالات بعد نكسة عام 1967 والعدوان الإسرائيلي على مصر.

وأضاف، خلال لقاء تليفزيوني على قناة "صدى البلد" المحلية: "أتمنى أن يكشف الأمن العام المصري عن تقاريره التي توضح أن عددا كبيرا من الإخوان احتفل بالنكسة".

وتابع أن "احتفال الإخوان بقتلة السادات في استاد القاهرة عام 2012 حادث مأساوي لن ينسى، وثورة 30 يونيو أنهت هذه الصفحة الكئيبة من تاريخ مصر".

وأكد وزير الثقافة المصري السابق أن تنظيم الإخوان نفذ عمليات إرهابية عديدة في المناسبات الوطنية والدينية، مثلما حدث مع الرئيس السادات.

وأضاف: "الإخوان اختاروا تنفيذ عملية اغتيال الرئيس السادات يوم 6 أكتوبر، ليراهم العالم أجمع على الهواء".

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وتابع النمنم أن "القوات المسلحة أذهلت العالم بعد حرب 1973"، مشيرا إلى أن الإخوان اعتدت على الجيش المصري عام 1974 في عملية صالح سرية، المسماة بـ"الفنية العسكرية".

وأوضح أن "صالح سرية" هو فلسطيني عاش في العراق، وجاء للقاهرة لكي يدرس في جامعة عين شمس، للحصول على الدكتوراه من قسم أصول التربية، وهي أعرق كلية في العالم العربي كله.

و"سرية" هو من خطط للهجوم على مخزن الأسلحة بالكلية الفنية العسكرية، لمحاصرة اللجنة المركزية المجتمع فيها السادات مع القيادات المصرية، لإلقاء القبض عليه وإعلان قيام ما يسمى "دولة إسلامية".





واستطرد النمنم: "اعترافات المتهمين في قضية صالح سرية أوضحت أن العملية نفذت بموافقة مرشد الإخوان حسن الهضيبي، وقبل أن يتحرك سرية أخذ الموافقة من المرشد عن طريق زينب الغزالي".

وطالب النمنم بتطهير وزارة التعليم وكل المؤسسات المصرية من العناصر المنتمية إلى الإخوان الإرهابية عبر الطرق القانونية.